В Приморье спасли 7-летнего мальчика, в лице которого застряла челюсть рыбы-иглы

Хирурги Приморья спасли мальчика, в лице которого застряла челюсть рыбы-иглы В Приморье спасли 7-летнего мальчика, в лице которого застряла челюсть рыбы-иглы

Москва3 ноя Вести.Хирурги Приморья спасли 7-летнего мальчика, в лице которого застрял фрагмент челюсти рыбы-иглы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Приморского края.

[Мальчик] пострадал во время отдыха с родителями в Таиланде: рыба-игла укусила ребенка, оставив не только рваную рану, но и свой "автограф" в нескольких сантиметрах от глаза говорится сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Местные врачи оказали пострадавшему первую помощь: ушили рану на носогубной складке. А вернувшись домой во Владивосток, семья обратилась к челюстно-лицевым хирургам.

Компьютерная томография показала, что глубоко в тканях под глазом скрывается обломок – фрагмент челюсти рыбы с зубами длиной около 2 см добавили в Минздраве

Отмечается, что операция была сложной, однако врачам удалось без дополнительного разреза удалить опасный "осколок" через узкий раневой канал, который оставила игла.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.