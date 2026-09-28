Хирурги прооперировали жителю Турции не то ухо В Турции пациенту установили трубку в левое ухо вместо правого

Москва28 сен Вести.Житель турецкого Гебзе Мурат Таракчы заявил, что в частной университетской больнице района Тузла ему установили трубку в левое ухо, хотя вмешательство требовалось на правом. После выявления ошибки его в тот же день вновь прооперировали под общим наркозом, передает агентство İHA.

Несмотря на то что результаты обследований четко указывали на необходимость вмешательства на правом ухе, мне прооперировали левое заявил Таракчы

Он рассказал, что почувствовал резкую боль в левом ухе после операции и уточнил у медперсонала, на каком ухе было проведено вмешательство. Ему подтвердили, что на левом, после чего он указал медикам на их ошибку.

По его словам, после этого хирургическая бригада собралась повторно, а пациента снова направили под общий наркоз, чтобы провести операцию на правом ухе. Таракчы назвал две операции за один день травмирующим опытом и сообщил, что не знает, какие процедуры выполнялись при втором вмешательстве.

После операций мужчина пожаловался на постоянные шум и звон в ушах, ухудшение слуха и проблемы с равновесием.

Адвокат пациента Хакан Йылдыз сообщил о начале юридической процедуры, охарактеризовав случившееся как "операцию на неправильной стороне". Он указал, что во всех медицинских документах значилось правое ухо, однако первоначально операцию провели на левом.

По утверждению Йылдыза, в ходе вмешательства могли не соблюдаться требуемые протоколы хирургической безопасности, а повторное введение в общий наркоз за короткое время создало дополнительные риски для здоровья. Жалобы на врача и медучреждение уже поданы, сторона Таракчы ожидает разрешения Министерства здравоохранения Турции на проведение расследования.

Руководство больницы не стало комментировать слова пациента, сославшись на продолжающийся юридический процесс. В учреждении сообщили, что дадут необходимые разъяснения после официального запроса судебных органов.