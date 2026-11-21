В Швейцарии завели дело против хоккеиста "Ажуа" Карра после жесткой драки

Хоккеиста Карра заподозрили в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью В Швейцарии завели дело против хоккеиста "Ажуа" Карра после жесткой драки

Москва21 ноя Вести.Прокуратура швейцарского региона Бернский Юра-Зеланд начала расследование в отношении канадского нападающего клуба "Ажуа" Даниэля Карра. Его подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте полиции Швейцарии.

Инцидент произошел 16 октября 2026 года во время матча Национальной лиги между "Ажуа" и "Биль-Бьенном". В третьем периоде между игроками команд завязалась драка. Во время потасовки Карр прижал капитана соперников Гаэтана Хааса к борту, а затем ударил его по голове, когда тот уже находился на коленях.

После матча Хаас больше не выходил на лед. В клубе сообщили, что у хоккеиста диагностировали сотрясение мозга. Сам Карр получил семиматчевую дисквалификацию.

Уголовное дело было открыто 23 октября по инициативе прокуратуры. Поводом стали видеозаписи эпизода, показанные в прямом эфире и позднее попавшие в СМИ. Сейчас полиция кантона Берн допрашивает участников произошедшего, в том числе пострадавшего и обвиняемого.

Карру 35 лет. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Монреаль Канадиенс", "Вегас Голден Найтс", "Нэшвилл Предаторз" и "Вашингтон Кэпиталз".