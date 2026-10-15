Москва15 октВести.В Алешкинском округе Херсонской области откроют пункты обогрева, несмотря на сложную обстановку. Об этом сообщил ТАСС глава округа Руслан Хоменко.
Пункты обогрева в крупных населенных пунктах, где проживает много людей, будут. Пункты, где человек сможет прийти, подзарядить свой телефон, попить горячего чая, погретьсяотметил Хоменко
Ранее сообщалось, что в Алешках сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Из-за обстрелов и беспилотных атак ВСУ в город невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты.