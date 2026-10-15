Пункты обогрева будут организованы в Алешкинском округе Херсонской области

Хоменко: пункты обогрева откроют в Алешкинском округе Херсонской области Пункты обогрева будут организованы в Алешкинском округе Херсонской области

Москва15 окт Вести.В Алешкинском округе Херсонской области откроют пункты обогрева, несмотря на сложную обстановку. Об этом сообщил ТАСС глава округа Руслан Хоменко.

Пункты обогрева в крупных населенных пунктах, где проживает много людей, будут. Пункты, где человек сможет прийти, подзарядить свой телефон, попить горячего чая, погреться отметил Хоменко

Ранее сообщалось, что в Алешках сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Из-за обстрелов и беспилотных атак ВСУ в город невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты.