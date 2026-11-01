Глава волонтеров рассказал, что продукты в Алешки не могли привезти с зимы Глава организации волонтеров: последний раз хлеб в Алешки привозили еще зимой

Москва1 ноя Вести.Волонтеры в последний раз смогли доставить хлеб в город Алешки Херсонской области в конце февраля, затем из-за повышенной опасности подвоз был прекращен. Об этом военкору ИС "Вести" Леониду Муравьеву рассказал руководитель гуманитарной организации Геннадий Костенко.

Одними из первых по разминированный дороге в Алешки, где несколько дней назад ввели режим тишины, заехали местные волонтеры. Они доставили хлеб и продукты жителям.

В конце февраля мы привезли последний раз хлеб в Алешки, и потом ситуация усложнилась, и с точки зрения безопасности мы прекратили сюда подвоз хлеба. Вот сейчас, пользуясь перемирием, снова привезли хлеб людям. Полторы тысячи булок выпекли и привезли сказал Костенко

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки, в ходе которой 30 октября туда доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Для жителей населенного пункта подготовили продукты, медикаменты, генераторы, топливо, одежду и стройматериалы. Всех желающих эвакуировали из города.