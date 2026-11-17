Москва17 нояВести.Молодая лайка по кличке Нота, которую вернули хозяину после ее побега через границу с Финляндией, чувствует себя хорошо, сообщил в беседе с ТАСС хозяин собаки Виктор Первушин.
Лайка сбежала в сентябре недалеко от города Ковдора Мурманской области. Она несколько дней провела в лесу без еды, пересекла границу с Финляндией, где ее нашли местные жители. Спустя три недели с помощью пограничников собаку передали хозяину.
Сейчас Нота чувствует себя хорошо, после возвращения на родину прошла осмотр у ветеринара, получила рекомендации для дальнейшего восстановлениярассказал Первушин
По его словам, первое время собаку кормили с осторожностью, маленькими порциями. Однако Нота быстро восстанавливается, последствий от ее приключения почти не осталось.