Москва17 ноя Вести.Жители финского города Салла приютили сбежавшую от российского владельца собаку Ноту и смогли найти хозяина благодаря соцсетям, сообщает ИС "Вести".

В сентябре лайка убежала от хозяина, когда тот собирал чернику в лесу. Собака пробежала 20 километров из Ковдора в Мурманской области до российско-финской границы и еще примерно столько же до стоянки финских охотников, которые приютили истощенное животное. По лесу Нота бродила около четырех дней. По законам Финляндии, собаке грозило усыпление, но благодаря соцсетям финны узнали, что ее ищут в России и связались с владельцем.

Вернуть питомца владельцу удалось с помощью финских и российских пограничников.

По словам хозяина Виктора Первушина, после возвращения молодая лайка по-прежнему рвется в лес, но далеко уже не убегает - боится. А владелец надеется на помощь волонтеров в покупке ошейника с GPS, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.