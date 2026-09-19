Москва19 сен Вести.Участковый уполномоченный отдела полиции №2 МУ МВД России "Красноярское" помог семье вернуть пропавшего любимца, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства в мессенджере МАХ.

Жительница Октябрьского района обратилась в дежурную часть, пояснив, что ее собака выбежала за ворота частного дома и пропала. Женщина искала четвероногого друга, проверяла улицы, звала, но безрезультатно.

На помощь семье, потерявшей любимца, пришел участковый. Он выяснил, что собаку, которая бегала по улице без ошейника, поместили в приют. Сотрудники позаботились о малыше, осмотрели и накормили написали в пресс-службе

Вскоре собаку вернули хозяйке, которая поблагодарила полицию за неравнодушие и работу.