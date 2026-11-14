Москва14 ноя Вести.Главный хранитель Музея транспорта Москвы Андрей Кощеев заявил ИС "Вести", что созданный после Великой Отечественной войны троллейбус MTB-82М 1947 года является его любимым экспонатом выставки.

Наше любимое детище, наверное, мой в большей степени любимец - самый старый троллейбус из нашей коллекции. Это модель MTB-82М 1947 года. Важный нюанс - машина восстанавливалась на раме довоенных троллейбусов. Во время войны многие троллейбусы были утрачены, и после войны нужно было создавать новый троллейбусный парк. А для этого использовались части от довоенных троллейбусов отметил он

В Музее транспорта Москвы можно самому создать модель транспорта и визуализировать ее поездку по городу.

Только лишь через экспонаты показать историю развития транспорта Москвы не получится, это верхний слой. История транспорта состоит из довольно хитрых взаимосвязей между развитием архитектуры, развитием городов, промышленности, экономики и даже изменениями в социальной жизни человека. И все эти взаимосвязи мы показываем в мультимедийных инсталляциях рассказала генеральный продюсер мультимедиа-экспозиции Музея транспорта Москвы Вера Попова

Помимо уникальных музейных экспонатов, активно развивается современный транспорт столицы. Как сообщалось ранее, Москва имеет самый большой парк электробусов среди всех европейских стран.