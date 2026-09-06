Ко Дню города в Москве прошел парад исторических трамваев В Москве в честь Дня города прошел парад исторического транспорта

Москва6 сен Вести.Парад исторических трамваев прошел сегодня в честь празднования Дня города, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Колонна из 18 исторических вагонов разных поколений проследовала от разворотного кольца на Курском вокзале до улицы Сергия Радонежского. Здесь праздник продолжился выставкой 40 ретроавтомобилей.

На выставке исторического транспорта гости смогли заглянуть в салоны трамваев разных эпох сказано в сообщении

Как пояснили в мэрии, подобное мероприятие прошло уже в третий раз. В этом году его посетили 180 тысяч москвичей и гостей столицы.

Кроме того, для гостей праздника была подготовлена музыкальная программа – на сцене выступили артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и группа "Краски".