Москва22 сенВести.Политика изоляции АдГ, которую проводили немецкие партии, провалилась, поскольку за "Альтернативу для Германии" уже готовы проголосовать около трети жителей ФРГ. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Христенко.
Когда в мае прошлого года Мерц пришел к власти, он обещал не увеличивать госдолг, снизить налоги и вдвое сократить популярность партии "Альтернатива для Германии". Выходит, не сдержал слово ни разу. АдГ, давно переставшая быть партией восточных земель, выстрелила так, что сейчас ее общенациональный рейтинг приблизился к 30%. Антинародный курс Мерца (да и его предшественников) сыграл ключевую рольуказал Христенко
Он подчеркнул, что "противопожарная стена", которую хотели выстроить против АдГ уже не работает, поскольку "огонь охватил все вокруг".
Политика изоляции АдГ получила название "брандмауэр" - противопожарная стена. Правда, сейчас все очевиднее, что при такой поддержке избирателя она не справляется, ее просто не хватает. Будто стоит не в доме, а в поле, где все вокруг уже вовсю полыхаетобъяснил Христенко
Ранее Христенко объяснил, почему канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывается покидать свой пост. Главными причинами он назвал обязательства перед ВПК и личные амбиции политика.