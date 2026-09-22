Христенко объяснил, почему около трети жителей ФРГ готовы голосовать за АдГ Журналист Христенко: около трети жителей ФРГ готовы голосовать за АдГ

Москва22 сен Вести.Политика изоляции АдГ, которую проводили немецкие партии, провалилась, поскольку за "Альтернативу для Германии" уже готовы проголосовать около трети жителей ФРГ. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Когда в мае прошлого года Мерц пришел к власти, он обещал не увеличивать госдолг, снизить налоги и вдвое сократить популярность партии "Альтернатива для Германии". Выходит, не сдержал слово ни разу. АдГ, давно переставшая быть партией восточных земель, выстрелила так, что сейчас ее общенациональный рейтинг приблизился к 30%. Антинародный курс Мерца (да и его предшественников) сыграл ключевую роль указал Христенко

Он подчеркнул, что "противопожарная стена", которую хотели выстроить против АдГ уже не работает, поскольку "огонь охватил все вокруг".

Политика изоляции АдГ получила название "брандмауэр" - противопожарная стена. Правда, сейчас все очевиднее, что при такой поддержке избирателя она не справляется, ее просто не хватает. Будто стоит не в доме, а в поле, где все вокруг уже вовсю полыхает объяснил Христенко

Ранее Христенко объяснил, почему канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывается покидать свой пост. Главными причинами он назвал обязательства перед ВПК и личные амбиции политика.