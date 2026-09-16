Хруплянку чистую и еще два вида новых для России грибов нашли томские ученые Ученые ТГУ выявили три новых для России вида грибов

Москва16 сен Вести.Ученые Томского государственного университета (ТГУ) нашли три вида грибов, новых для России: хруплянку чистую и двух представителей семейства паутинников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые Томского госуниверситета выявили три новых вида грибов, которые ранее не встречались на территории России. Среди них – хруплянка чистая (Psathyrella immaculata), а также два представителя семейства паутинников. В перечень грибов Томской области ученые ТГУ добавили 110 новых видов говорится в сообщении пресс-службы

Грибы семейства паутинников идентифицировали с помощью ДНК-анализа. Ими оказались Thaxterogaster talimultiformis (паутинник подобный многообразному) и паутинник глубококорневой (Cortinarius radicosissimus). Первый является условно-съедобным, он получил свое название из-за изменчивой формы и окраски. Второй вид довольно редкий, в Европе и Томске зафиксированы всего 19 находок.