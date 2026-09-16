Москва16 сенВести.Ученые Томского государственного университета (ТГУ) нашли три вида грибов, новых для России: хруплянку чистую и двух представителей семейства паутинников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Ученые Томского госуниверситета выявили три новых вида грибов, которые ранее не встречались на территории России. Среди них – хруплянка чистая (Psathyrella immaculata), а также два представителя семейства паутинников. В перечень грибов Томской области ученые ТГУ добавили 110 новых видовговорится в сообщении пресс-службы
Грибы семейства паутинников идентифицировали с помощью ДНК-анализа. Ими оказались Thaxterogaster talimultiformis (паутинник подобный многообразному) и паутинник глубококорневой (Cortinarius radicosissimus). Первый является условно-съедобным, он получил свое название из-за изменчивой формы и окраски. Второй вид довольно редкий, в Европе и Томске зафиксированы всего 19 находок.