Москва29 окт Вести.Художник-постановщик первого сезона сериала "Тайны следствия" Владимир Южаков скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую общероссийскую общественную организацию "Союз кинематографистов Российской Федерации".

Владимир скончался два дня назад цитирует собеседника агентство

Южаков родился 7 ноября 1952 год в Ленинграде и учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на художника-конструктора. Вуз он закончил в 1978 году, а в 1984 пришел в кино, устроившись на "Ленфильм" художником-декоратором. Он участвовал в создании фильмов "Огни", "Тихое следствие", "Спаси и сохрани" Александра Сокурова, а также "Прорыв" Дмитрия Светозарова.

Позже, став художником-постановщиком, он работал над фильмами "Случайный вальс" Светланы Проскуриной, "Циники" Дмитрия Месхиева и другими. Помимо этого, он участвовал в создании сериалов "Тайны следствия", "Агентство НЛС", "Линии судьбы" и "Шоу должно продолжаться".