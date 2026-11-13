Худрука театра "У моста" в Перми хотят уволить из-за конфликта интересов Прокуратура требует уволить худрука пермского театра "У моста" Сергея Федотова

Москва13 ноя Вести.Прокуратура Перми хочет добиться увольнения Сергея Федотова с поста художественного руководителя театра "У моста". Иск с таким требованием подали в Ленинский районный суд города. Об этом сообщило издание "РБК – Пермь" со ссылкой на канал "Новый компаньон".

Отмечается, что надзорное ведомство настаивает на формулировке "в связи с утратой доверия". Причина - признаки конфликта интересов. Руководя театром, Федотов постоянно сам выпускал спектакли, причем не только как режиссер, но и как художник, автор музыки и в других творческих ролях.

В департаменте культуры и молодежной политики подтвердили, что иск прокуратуры об увольнении в связи с утратой доверия поступил 13 ноября.

Надзорное ведомство указывает в заявлении на признаки конфликта интересов при заключении договоров на постановки. Исковое заявление будет рассмотрено в суде, департамент будет действовать в рамках действующего законодательства говорится в публикации

Когда дело рассмотрят, пока не известно.