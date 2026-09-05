Хуснуллин: каждый метр "Зарядья" для меня является родным Хуснуллин о "Зарядье": каждый метр парка является родным

Москва5 сен Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поделился, что строительство "Зарядья" шло непросто, но сегодня он воспринимает каждый метр парка как родной. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Хуснуллин напомнил, что на месте "Зарядья" был спроектирован деловой центр с апартаментами и офисами, но мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул предложение построить здесь парк и получил одобрение.

Для меня "Зарядье" — это как ребенок… Когда мы начали проводить международный конкурс, попали под санкции 2015 года; проведя конкурс, мы не могли по этой документации строить. Все это сложно реализовывалось, но вызывает очень большие эмоции. Каждый день к окончанию проекта я здесь "штабил" утром и вечером… Делал утреннюю, дневную и вечернюю планерку. Конечно, для меня каждый метр "Зарядья" является поистине родным поделился Хуснуллин

Парк и концертный зал "Зарядья" стали единственными в истории международной выставки недвижимости MIPIM (в Каннах) проектами, которые два года подряд были удостоены награды, добавил он.