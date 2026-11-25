Москва25 ноя Вести.Закон, ограничивающий строительство в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, привел к остановке возведения 78 миллионов квадратных метров недвижимости в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Госдуме.

Мы очень активно эту тему обсуждаем, и я провел пять согласительных совещаний с Минприроды. Коллегам нужно было серьезно подумать, когда закон такой принимали, потому что мы 78 миллионов квадратных метров остановили в стройке в стране сказал он

Ранее Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил, что по итогам 2026 года ввод жилья окажется несколько ниже запланированного уровня. Он подчеркнул, что такое снижение было ожидаемым.