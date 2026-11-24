Хуснуллин: по итогам года объем ввода жилья будет ниже, чем планировалось Хуснуллин: объем ввода жилья по итогам 2026 года будет ниже запланированного

Москва24 ноя Вести.По итогам 2026 года ввод жилья будет несколько ниже, чем планировалось. На это обратил внимание вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он отметил, что снижение ввода жилья было ожидаемым.

У нас несколько ниже в этом году будет ввод жилья. Но это было планово. Мы понимали, что удерживать больше 100 миллионов каждый год в такой ситуации будет непросто. Но сегодня, когда мы говорим, что такое 100 миллионов? 100 миллионов в переводе на душу населения. Мы строим больше, чем в Китае. То есть это очень большой показатель. Поэтому мы где-то около 100 миллионов сдадим жилья, но при этом мы сейчас готовим новые площадки, готовим документацию, ... когда финансовая ситуация и денежно-кредитная политика будет более благоприятной, мы готовы будем строить еще дополнительный объем жилья сказал Хуснуллин

В августе вице-премьер предупреждал, что без снижения ключевой ставки и новых мер поддержки ввод жилья в эксплуатацию может заметно сократиться.