Хуснуллин рассказал, как выбрал "Камаз", а не Mercedes и не пожалел

Хуснуллин предпочел "Камаз" Mercedes и не пожалел Хуснуллин рассказал, как выбрал "Камаз", а не Mercedes и не пожалел

Москва11 авг Вести.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин однажды предпочел "Камаз" Mercedes и не пожалел. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам вице-премьера, грузовик был приобретен в 1991 году, когда он занимался строительным кооперативом "Темп".

Передо мной встал выбор: купить себе в Санкт-Петербурге за, кажется, $24 тыс. новенький белый Mercedes в 124-м кузове или же взять "Камаз" для работы. Я выбрал грузовик рассказал Хуснуллин

Зампред правительства отметил, что объехал на том грузовике всю страну - от Санкт-Петербурга и Москвы до Урала, Баку и Ташкента.

В Казахстане, помню, сотни километров пересекал по степи и грунтовкам: асфальта не было. И в России состояние дорог оставляло желать лучшего. Думал тогда: неужели когда-нибудь у нас появятся хорошие трассы, по которым можно будет ехать в нормальной легковой машине, а не на "Камазе" сказал вице-премьер

Ранее в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что после возвращения из армии со своими товарищами он основал строительный кооператив, в котором занимался всеми видами отделочных работ.