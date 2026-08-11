Хуснуллин вспомнил, как удивил Путина жестким решением Хуснуллин рассказал о своем жестком решении, которым удивил Путина

Москва11 авг Вести.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, как в 2020 году удивил президента РФ Владимира Путина своим жестким решением отстранить не выполнивших план дорожного строительства региональных управленцев.

В интервью ТАСС он вспомнил, что по итогам 2020 года восемь регионов не выполнили план дорожного строительства.

Я пришел с отчетом к президенту Путину и предложил отстранить ответственных за сорванный участок - заместителей губернаторов, региональных министров и заказчиков сказал Хуснуллин

По его словам, в ответ глава государства спросил: "Зачем так жестко?"

Я ответил: нельзя получать бюджетные деньги и не выполнять в срок запланированный объем работ добавил вице-премьре

Тогда, по словам Хуснуллина, он посчитал, что это будет хорошим уроком для всех.