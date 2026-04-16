Москва16 апрВести.Капитализация России к 2030 году должна составить более одного квадриллиона рублей. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Росреестра.
У нас есть задача президента по капитализации страны – к 2030 году необходимо поднять капитализацию страны до более чем одного квадриллиона рублейсказал Хуснуллин
Он подчеркнул, что поставленную задачу нужно решать с опережением.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что капитализацию российских компаний можно повысить с помощью снижения процентных ставок и повышения интереса к вложениям в акции компаний, а также через привлечение иностранных инвесторов.