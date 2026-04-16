Хуснуллин заявил, что капитализация РФ превысит квадриллион рублей к 2030 году

Москва16 апр Вести.Капитализация России к 2030 году должна составить более одного квадриллиона рублей. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Росреестра.

У нас есть задача президента по капитализации страны – к 2030 году необходимо поднять капитализацию страны до более чем одного квадриллиона рублей сказал Хуснуллин

Он подчеркнул, что поставленную задачу нужно решать с опережением.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что капитализацию российских компаний можно повысить с помощью снижения процентных ставок и повышения интереса к вложениям в акции компаний, а также через привлечение иностранных инвесторов.