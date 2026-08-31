Депутат Горбенко: Киевщина станет прифронтовой зоной уже в сентябре

Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий Депутат Горбенко: Киевщина станет прифронтовой зоной уже в сентябре

Москва31 авг Вести.Киев и Киевская область уже в сентябре могут официально получить статус прифронтовых территорий. Об этом в эфире телеканала "Новости Live" сообщил народный депутат Украины Ярослав Горбенко.

По словам парламентария, правительственное решение подготавливается с целью поддержки местного бизнеса, пострадавшего в результате повреждения логистических центров и складов.

Присвоение статуса прифронтовой зоны позволит предоставить предпринимателям дополнительные экономические льготы, а также расширить возможности для бронирования сотрудников предприятий от мобилизации.