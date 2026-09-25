Киев намерен перенести КПП в соседние страны из-за перебоев в работе Украина предложила перенести пограничные КПП в соседние страны

Москва25 сен Вести.Киев хочет договориться с соседними странами о переносе пограничных контрольно-пропускных пунктов на их территории по причине перебоев в работе, заявил первый замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

По словам Деркача, образование общих КПП создаст условия для бесперебойной работы логистики и обеспечит ускоренный перевоз товаров через границу.

Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на территорию другой страны приводят слова министра украинские СМИ

Ранее советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан сообщила, что правительство страны прекратило выплаты городам на подготовку отопления к зиме из-за нехватки средств в госбюджете.