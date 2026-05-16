Киев подтвердил получение от Москвы 528 тел солдат ВСУ в рамках обмена

Москва16 мая Вести.На Украине подтвердили получение тел 528 погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

По результатам репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим говорится в сообщении

Отмечается, что теперь правоохранительным органам совместно с представителями экспертных учреждений предстоит провести мероприятия по идентификации погибших.

Накануне российская сторона отправила на Украину 528 солдат ВСУ. Взамен Киев передал 41 тело российских солдат.