Киев попросил западных партнеров передать 10% от их запасов ракет-перехватчиков Минобороны Украины призвало Запад отдать 10% ракет для Patriot и IRIS-T

Москва27 окт Вести.Министр обороны Украины Евгений Хмара потребовал, чтобы западные партнеры передали Украине 10% имеющихся у них запасов ракет-перехватчиков, в том числе для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Об этом сообщило украинское оборонное ведомство в Telegram-канале.

Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в частности, ракет для Patriot и IRIS-T следует из сообщения

В ведомстве уточнили, что этот призыв был направлен министерствам обороны Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ПВО. Некоторые чиновники даже заявляли, что ситуация с системами противовоздушной обороны на Украине стала наихудшей за все время конфликта.