Москва10 нояВести.Представители западных стран замечены на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), они могут оказаться причастными к подготовке Киевом провокации, заявил источник РИА Новости.
Киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе ЧАЭС, а страны Запада осуществляют программы по радиационной и ядерной защите. В рамках одного из проектов западные представители привлекают ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сотрудников украинских АЭС и бывших сотрудников Запорожской АЭС, отметил источник.
Нам поступила информация, что на ЧАЭС замечены иностранные представители, а именно комиссия или какая-то делегация стран Запада по радиационной защите. По нашим данным, эта комиссия может быть причастна к подготовке провокации на территории ЧАЭСприводит РИА Новости слова источника
Российские силовики отмечают, что Киев стягивает к ЧАЭС оружие и технику, устанавливает бетонные заграждения, создает мобильные огневые группы. Возможны также провокации с использованием беспилотников (БПЛА).
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район ЧАЭС иностранных командиров с боевым опытом.