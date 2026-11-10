Киев и Запад могут готовить провокацию на Чернобыльской АЭС

Киев при помощи Запада может готовить провокацию на Чернобыльской АЭС Киев и Запад могут готовить провокацию на Чернобыльской АЭС

Москва10 ноя Вести.Представители западных стран замечены на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), они могут оказаться причастными к подготовке Киевом провокации, заявил источник РИА Новости.

Киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе ЧАЭС​​​, а страны Запада осуществляют программы по радиационной и ядерной защите. В рамках одного из проектов западные представители привлекают ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сотрудников украинских АЭС и бывших сотрудников Запорожской АЭС, отметил источник.

Нам поступила информация, что на ЧАЭС замечены иностранные представители, а именно комиссия или какая-то делегация стран Запада по радиационной защите. По нашим данным, эта комиссия может быть причастна к подготовке провокации на территории ЧАЭС приводит РИА Новости слова источника

Российские силовики отмечают, что Киев стягивает к ЧАЭС оружие и технику, устанавливает бетонные заграждения, создает мобильные огневые группы. Возможны также провокации с использованием беспилотников (БПЛА).

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район ЧАЭС иностранных командиров с боевым опытом.