Эксперт: на Украине использование школ и больниц в военных нуждах стало нормой

Киевский режим использует социальную инфраструктуру для военных нужд Эксперт: на Украине использование школ и больниц в военных нуждах стало нормой

Москва24 ноя Вести.Использование объектов социальной инфраструктуры на Украине для размещения наемников или производства беспилотников стало нормой. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день размещение наемников в социальных учреждениях стало нормой.

Объекты социальной инфраструктуры киевский режим в первую очередь приспосабливает для нужд своих вооруженных сил и размещения либо подразделений, либо пунктов управления, либо наемников сказал Юрий Кнутов

Он добавил, что ВСУ стараются размещать и военное производство, и наемников в больницах, в подвалах больниц. Там можно размещать сборку беспилотников. Также украинские боевики могут размещать сборку беспилотников в детских садах.