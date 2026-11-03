Москва3 ноя Вести.Единственные возможные для киевского режима гарантии могут быть получены только в случае визита его главы Владимира Зеленского в Москву. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Он добавил, что если Зеленский все-таки приедет, то ему будет обеспечена стопроцентная безопасность.

Он [Зеленский] понимает прекрасно, что стопроцентная безопасность будет обеспечена, если он приезжает в Москву. А почему он должен приехать? Как минимум теоретически, потому, что он же публично постоянно … говорит о том, что он хочет встретиться с нашим президентом. Но ему говорят: "Приезжай в Москву и встретимся здесь". Это никакой иронии здесь я не вижу, в отличие от многих экспертных оценок. На самом деле, вполне возможно, что это может быть, единственная гарантия в такой среднесрочной перспективе для него лично физически и для киевского режима в целом, да и для ситуации на Украине заявил Шхагошев

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита Зеленского в Москву. Он заявил, что если глава киевского режима хочет поговорить, то он может приехать.