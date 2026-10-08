Килинкаров: кто хочет в ЕС, я рекомендую прописаться на улице Бандеры во Львове Килинкаров предложил украинцам мечтающем о ЕС переехать на улицу Бандеры

Москва8 окт Вести.Украинцам, которые мечтают стать частью Европейского союза следует переехать во Львов на улицу Степана Бандеры.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Вот той территории, которая останется, те, кто хотят в Европейский Союз, я им рекомендую прописаться на улице Бандеры в городе Львове. Потому что по какому ручью пройдет граница, я не знаю… Но какая-то часть территории, наверное, будет в составе Европейского союза, и, наверное, сбудется ваша мечта, но она будет очень маленькой. Очень маленькой. И те, кто очень хотят в Европу, я думаю, им надо перемещаться где-то вот в том направлении порекомендовал политик

Также он отметил, что украинские политики сделали все, чтобы все происходящее сейчас на территории Украины состоялось.

А в отношении войны — это вообще-то результат непрофессиональных действий украинских политиков, которые сделали все для того, чтобы эта война состоялась. Я хочу, чтобы это украинцы поняли. Я не хочу возвращаться к теме Парижа или к теме Стамбула и тем более к Минским договоренностям, но шансов было очень много избежать этот конфликт. И ни одним из них они не воспользовались добавил Килинкаров

Ранее он заявил, что территории Украины, большая численность населения, мощный промышленный потенциал, сильный аграрный сектор стали пугающим фактором Украины для Европейского союза.