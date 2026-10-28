Килинкаров: удары по киевской теплогенерации – это круговорот "бабла" в природе Килинкаров объяснил, почему Киеву нравится, когда наносят удары по их энергетике

Москва28 окт Вести.Украинские власти видят финансовую выгоду в ударах их теплогенерации. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он вспомнил историю с восстановлением Трипольской ТЭС, на которую было потрачено около 2 млрд гривен.

Какой уровень "финансового оргазма" испытывает украинская власть, когда наносятся удары по теплогенерации?.. Это круговорот "бабла" в природе. Но я вам хочу сказать, вот Трипольская ТЭС. Ее восстанавливали трижды. И на восстановление этой только тепловой станции они потратили около 2 млрд гривен. Только-только по этой. А знаете, почему им это нравится? Потому что тратят не свои деньги… Это очень удобно, когда у тебя сносится генерация, у тебя люди страдают, воды, тепла нет. Ты берешь, фотографируешь, снимаешь видео, выкладываешь. Ужас, ужас, ужас, ужас, дайте нам деньги, дайте нам деньги, дайте нам деньги! Деньги дают тебе в декабре. Люди как сидели без света, так и сидят. Куда делись деньги? Весной уже никто не спросит... Уже тепло во дворе, все хорошо, все устаканилось, и уже все забыли прокомментировал Килинкаров

Также экс-депутат отметил, что ответственность за происходящее лежит на спонсорах Зеленского из Европы.

Но на самом деле, это же все ответственность как бы европейских спонсоров… Он считает, они ему должны безгранично много и безгранично долго. Ну и они, в принципе, соглашаются добавил политик

Ранее сообщалось, что украинским военным поставили задачу инсценировать удар по объектам, связанным с Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы оправдать собственные обстрелы. Вероятным объектом провокации может стать подстанция, линии электропередачи и трансформаторы.