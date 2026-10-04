РИА Новости: ВСУ планируют инсценировать удар по объектам, связанным ЗАЭС РИА Новости: ВСУ хотят инсценировать удар по объектам ЗАЭС, чтобы обвинить РФ

Москва4 окт Вести.Украинским военным поставили задачу инсценировать удар по объектам, связанным с Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы оправдать собственные обстрелы, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Вероятным объектом провокации может стать подстанция, линии электропередачи и трансформаторы.

У них стоит задача по инсценировке очередного удара, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме​​​. Так что они сами подорвут поближе к границе один или несколько объектов, дабы потом атаковать АЭС в России под предлогом ответного удара рассказали в силовых структурах

Там предположили, что под удар ВСУ может попасть подстанция "Днепровская" в районе города Вольногорск в Днепропетровской области, которая является ключевым объектом выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС, либо подстанция "Запорожская", которая важна для района города Запорожье.

В субботу представители ЗАЭС заявляли о повреждении из-за обстрелов ВСУ оборудования Запорожской ТЭС, от которого зависит надежность внешнего электроснабжения атомной электростанции.