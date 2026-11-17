Москва17 ноя Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился провести расширение взлетно-посадочной полосы аэропорта Самджиен в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Такое указание он дал 15 и 16 ноября в ходе инспекции туристических объектов города Самджиен, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе поездки руководитель КНДР ознакомился с ходом реконструкции и расширения аэропорта, а также изучил проекты аэровокзального комплекса и железнодорожных маршрутов туристической зоны. По его словам, модернизация аэропорта должна стать одним из первоочередных этапов превращения Самджиена в крупный горный курорт, работающий круглый год.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил строящийся горнолыжный курорт. Там он осмотрел гостиницы, объекты отдыха, служебные помещения и жилые дома для работников. Качество строительства получило высокую оценку, однако были указаны отдельные недостатки в планировке и отделке зданий, которые поручено устранить. Отдельное внимание уделили состоянию лыжных трасс, оборудования и готовности комплекса к эксплуатации.

На опубликованных ЦТАК фотографиях с этой поездки глава КНДР сидит на заснеженной площадке в кресле и наблюдает, как его дочь спускается на лыжах по склону.