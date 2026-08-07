Дотком: Россия победит Украину, но атаки Запада будут продолжаться еще много лет

Ким Дотком выразил уверенность в победе России в конфликте с Украиной Дотком: Россия победит Украину, но атаки Запада будут продолжаться еще много лет

Москва7 авг Вести.Россия одержит победу в конфликте на Украине, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Но он также выразил мнение, что несмотря на это атаки со стороны Запада будут продолжаться.

Об этом Дотком заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, уточнило РИА Новости.

Похоже, прямо сейчас на поле боя Россия победит Украину, и я не думаю, что будет достигнуто мирное соглашение​​​. Я считаю, что атаки на Россию будут продолжаться еще много лет заявил Дотком

Москве, по его предположению, необходимо готовиться к потенциальному прямому военному конфликту со странами Европы.

Говоря о будущем Соединенных Штатов, Дотком выразил мнение, что рекордный госдолг страны спровоцирует новую Великую депрессию, а также тяжелейший финансовый кризис.

Замглавы МИД России Александр Грушко указывал, что Запад полностью провалился в своих попытках нанести РФ стратегическое поражение. Он указал на то, что в самой Европе есть огромное количество расколов по экономическим и миграционным вопросам.