Москва18 сен Вести.Режиссеру Андрею Звягинцеву, которого признали иностранным агентом, нужно присвоить статус творческого врага народа. Таким мнением с изданием "Абзац" поделился кинокритик Анатолий Сушко.

Он предложил таким образом маркировать всех деятелей культуры с антироссийскими произведениями.

Я бы в отношении таких людей, как Звягинцев, и тех смыслов, которые он закладывает в головы людей, я бы его [назвал] творческим врагом народа. Самый настоящий и самый подходящий для него статус. Тут все просто и однозначно сказал Сушко

По словам Сушко, Звягинцев - безусловно одаренный режиссер, но свой талант он использует только для того, чтобы очернить Россию. Его картины Сушко охарактеризовал как "гениально снятую отвратительную чернуху", которая создает образ "безнадежной страны".

Накануне Минюст России включил кинорежиссера Андрея Звягинцева в реестр иностранных агентов.