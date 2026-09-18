Москва18 сен Вести.Минюст России включил кинорежиссера Андрея Звягинцева в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

А. П. Звягинцев принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Взаимодействовал с иностранными агентами, проживает за пределами Российской Федерации говорится в сообщении

Помимо Звягинцева, в список иноагентов также попали Ержан Тургумбай, Михаил Шевелев, Павел Иванов и проект "Анархист-35".

В мае 2026 года фильм Звягинцева "Минотавр" взял вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля - Гран-при Канн.

В своей речи в Каннах Звягинцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен передавать слова режиссера, обращенные к российскому лидеру.