Москва18 авг Вести.Российский полузащитник Кирилл Кравцов стал игроком загребского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

С 2022 года Кравцов выступал за "Сочи". В хорватскую команду он перешел на правах свободного агента после завершения срока контракта.

Талантливый российский футболист Кирилл Кравцов стал новым игроком "Динамо" говорится на сайте

Сам 24-летний игрок отметил, что с нетерпением ждет, когда уже сможет выйти на стадион "Максимир".

Я невероятно горжусь тем, что стал игроком такого великого клуба как "Динамо". У меня большие амбиции, я хочу вместе добиться больших успехов, и я убежден, что это произойдет приводи его слова пресс-служба клуба

Ранее полузащитник сборной Испании Родри сообщил о своем переходе в "Барселону". Он не выступал в чемпионате Испании с 2019 года, когда перешел в "Манчестер Сити" из "Вильярреала".