Москва4 октВести.Дмитрий Киселёв назвал структуру Russian Democratic Society (признана нежелательной организацией в РФ), которую возглавляет объявленная в международный розыск россиянка Ксения Максимова (внесена в РФ в список террористов и экстремистов), антирусской и ложной. Об этом сообщает ИС "Вести".
Каждое из трех слов в названии – ложь. В организации нет ничего русского, она антирусская. Нет ничего демократического, поскольку структура ставит себе целью свергнуть законно избранную демократическим путем власть. Это не общество, просто компания агентов, которой руководят извне. Многих используют втемнуюотметил Дмитрий Киселёв
По словам Киселёва, "наши лондонцы на удивление быстро перелицовываются".
Явление ярко описал русский дипломат Дмитрий Иванович Абрикосов, что в годы русско-японской войны служил атташе в посольстве в Лондоне. Абрикосов - выходец из московской купеческой династии "шоколадных королей", с горечью и удивлением отмечал: русская колония в Лондоне, состоявшая во многом из коммерсантов и интеллигенции, открыто радовалась неудачам собственной армиинапомнил Киселёв
При известиях о разгроме русских войск в Порт-Артуре или гибели кораблей в Цусимском сражении русская община ликовала и открыто праздновала. Абрикосов вспоминал, как в таких случаях русские заказывали в ресторанах шампанское, громко пили за здоровье японского императора Мацухито и за победу японского оружия. Как и сейчас ведет себя структура RDS (Russian Democratic Society, признана в РФ нежелательной).
Английская разведка - это не только добыча информации, но и всегда активная подрывная деятельность. Классика – работа в ней женщинсказал телеведущий
Киселёв привел в пример Марию Будберг, в девичестве Закревскую, а в первом браке Бенкендорф, которую близкие называли просто Мура. В 1918 году она была завербована в Петербурге знаменитым английским шпионом Брюсом Локкартом. В сериале режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" ее сыграла актриса Юлия Высоцкая.
Русское демократическое общество в Великобритании, у истоков которого стоял и Ашурков, исполнительный директор фонда Навального (в РФ фонд признан иностранным агентом - прим. ред), про это же. Имитируя народный гнев, они хоть и довольно натужно, но все же устраивают акции протеста у нашего посольства в Британии, разыгрывают кровавые перформансы на лондонском асфальте, стращая публику русскими, собирают деньги для ВСУ, устраивают психологическую травлю российских официальных лиц. За это они просят денег. Максимова, не стесняясь, так и говорит. Связь Ксении Максимовой с британской разведкой доказанауказал Киселёв