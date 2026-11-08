Киселёв обратил внимание на ошибки Европы в интеграции мигрантов Киселёв: расовое высокомерие не позволило европейцам интегрировать мигрантов

Москва8 ноя Вести.Расовое высокомерие европейцев не позволило им нормально интегрировать миллионы мигрантов, которых руководство ЕС запустило на территорию своих стран. Такое мнение озвучил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что насилие на европейских улицах достигло такого уровня, что полиция не может обеспечивать безопасность граждан.

Европа самонадеянно запустила к себе миллионы мигрантов, но при этом расовое высокомерие не позволило их как следует адаптировать к местным условиям и культуре. … Сегодняшнее насилие на европейских улицах – это картинка сломавшейся системы, которую полиции не починить отметил Киселёв

Ранее Киселёв обратил внимание на то, как изменилась ценность человеческой жизни в Европе. Показательным примером он назвал игнорирование руководством ЕС ситуации с тюрьмой под Киевом.