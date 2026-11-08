Киселёв рассказал, как в Европе изменилось отношение к человеческой жизни Киселёв: в Европе изменилось отношение к ценности человеческой жизни

Москва8 ноя Вести.Отношение к правам человека и ценности человеческой жизни существенно изменилось в Европе менее чем за 30 лет. Об этом рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что руководство ЕС не заметило скандала с тюрьмой под Киевом.

Это раньше, даже еще в конце прошлого века, в Европе щепетильно относились к правам человека и ценности человеческой жизни… Сейчас не так. Система пыточных на Украине не повод для упоминания, а гибнущие украинцы на, по сути, ненужной для Европы войне – расходный материал для неизвестно чего. Официальный Брюссель скандал в Борщаговке не заметил отметил Киселёв

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, как долго на Украине существуют пыточные тюрьмы. Он сообщил, что история с такими учреждениями длится уже более 12 лет.