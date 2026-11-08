Москва8 ноя Вести.Европа может позавидовать тому уровню народного единства, который сегодня есть в России. Такое мнение озвучил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что население РФ только закаляют трудности.

Трудности нас закаляют. Опыт XXI века делает нас трезвее и спокойнее, как-то даже ироничнее в отношении вывертов Запада. Мы больше прислушиваемся к себе, увереннее планируем и по-настоящему ценим искреннюю открытость. А уж народное единство – это как раз то, в чем Европа может нам позавидовать. И завидует заявил журналист

Ранее Киселёв рассказал о проблемах с интеграцией мигрантов в Европе. Он отметил, что расовое высокомерие европейцев стало проблемой при интеграции.