Кит заплыл в бухту Тихая во Владивостоке и попал на видео

Кит Минке устроил заплыв в бухте Тихая во Владивостоке Кит заплыл в бухту Тихая во Владивостоке и попал на видео

Москва27 апр Вести.Кит Минке (малый полосатик или северный малый полосатик) показался 25 апреля в бухте Тихая во Владивостоке. Очевидцы сняли его на видео, сообщает ГТРК "Владивосток".

Морское млекопитающее внезапно появилось из-под воды, затем скрылось, появилось вновь, выпустило из дыхательного отверстия мощную струю воздуха, после чего вновь ушло под воду.

Кит Минке – самый мелкий из полосатиков, его длина может достигать 10,7 метра. Спина у него темно-серая, брюхо и грудные плавники белые, за головой наблюдаются светлые полоски, на грудных плавниках может быть светлая или белая полоса. Питается мелкой стайной рыбой и ракообразным планктоном.

Киты Мине держатся обычно поодиночке или группами из двух-трех особей, но в местах скопления пищи могут собираться и большие стада.