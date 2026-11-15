Москва15 нояВести.Россиянку депортировали из Китая после того, как она провела почти месяц в изоляторе из-за ошибки в рабочей визе, пишет Telegram-канал Baza.
Китайские полицейские задержали россиянку дома и допрашивали почти сутки, а потом оштрафовали и поместили на две недели в изолятор.
Причиной задержания стали проблемы с рабочей визой, которую россиянка оформляла через китайского агентаговорится в сообщении
Отмечается, что после отбытия срока девушку не стали освобождать, и она провела в центре временного содержания еще полторы недели.Министр МВД Литвы перепутал двух Ивановых в сообщении о высылке
В результате девушку депортировали из страны и запретили возвращаться в Китай в течение пяти летинформирует Baza
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Литвы перепутал двух Ивановых в сообщении о высылке в Россию.