Baza: россиянку выслали из Китая после месяца в изоляторе из-за ошибки в визе

Китай депортировал россиянку после месяца в изоляторе из-за ошибки в визе Baza: россиянку выслали из Китая после месяца в изоляторе из-за ошибки в визе

Москва15 ноя Вести.Россиянку депортировали из Китая после того, как она провела почти месяц в изоляторе из-за ошибки в рабочей визе, пишет Telegram-канал Baza.

Китайские полицейские задержали россиянку дома и допрашивали почти сутки, а потом оштрафовали и поместили на две недели в изолятор.

Причиной задержания стали проблемы с рабочей визой, которую россиянка оформляла через китайского агента говорится в сообщении

Отмечается, что после отбытия срока девушку не стали освобождать, и она провела в центре временного содержания еще полторы недели.Министр МВД Литвы перепутал двух Ивановых в сообщении о высылке

В результате девушку депортировали из страны и запретили возвращаться в Китай в течение пяти лет информирует Baza

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Литвы перепутал двух Ивановых в сообщении о высылке в Россию.