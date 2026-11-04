Задержанные в Анкаре россиянки будут депортированы в ближайшее время

Задержанных в Анкаре россиянок депортируют Задержанные в Анкаре россиянки будут депортированы в ближайшее время

Москва4 ноя Вести.Россиянки, задержанные в Анкаре, будут по решению суда депортированы в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие правоохранительные органы.

После соответствующего судебного процесса все задержанные иностранные граждане, в том числе граждане РФ, будут депортированы сказал собеседник агентства

Ранее пресс-служба российского посольства в Турции сообщила о задержании в Анкаре более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественной безопасности. Задержанные находятся в депортационном центре в Анкаре. Российская дипмиссия приняла меры для консульского доступа к ним.