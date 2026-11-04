Москва4 нояВести.Россиянки, задержанные в Анкаре, будут по решению суда депортированы в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие правоохранительные органы.
После соответствующего судебного процесса все задержанные иностранные граждане, в том числе граждане РФ, будут депортированысказал собеседник агентства
Ранее пресс-служба российского посольства в Турции сообщила о задержании в Анкаре более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественной безопасности. Задержанные находятся в депортационном центре в Анкаре. Российская дипмиссия приняла меры для консульского доступа к ним.