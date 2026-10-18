Посольство РФ: россияне, прибывшие из Турции в Минск, отправлены на родину

Прибывших из Турции в Минск россиян отправили на родину Посольство РФ: россияне, прибывшие из Турции в Минск, отправлены на родину

Москва18 окт Вести.Россиян, чьи рейсы из Турции экстренно перенаправили в Минск из-за атак ВСУ по территории РФ, отправили домой автобусами и поездами. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Беларуси, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту "Минск" за всестороннюю помощь и содействие говорится в тексте

Как ранее сообщила дипмиссия, в воскресенье два чартерных рейса Turkish Airlines перенаправили в Минск из-за временных ограничений в работе российских аэропортов, введенных на фоне атак украинских беспилотников. Более 400 пассажиров находились на борту самолетов.