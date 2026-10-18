Москва18 октВести.Россиян, чьи рейсы из Турции экстренно перенаправили в Минск из-за атак ВСУ по территории РФ, отправили домой автобусами и поездами. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.
Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Беларуси, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту "Минск" за всестороннюю помощь и содействиеговорится в тексте
Как ранее сообщила дипмиссия, в воскресенье два чартерных рейса Turkish Airlines перенаправили в Минск из-за временных ограничений в работе российских аэропортов, введенных на фоне атак украинских беспилотников. Более 400 пассажиров находились на борту самолетов.