Свыше 400 россиян застряли в Минске после перенаправления рейса из Турции Более 400 пассажиров из Турции перенаправлены в Минск из-за ограничений

Москва18 окт Вести.Два чартерных рейса турецких авиакомпаний с более чем 400 пассажирами на борту были вынужденно перенаправлены в Минск. Причиной стали временные ограничения в работе российских аэропортов, введенные на фоне атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии.

Дипломатическая миссия взяла ситуацию под контроль с самого начала. Посол РФ Борис Грызлов и сотрудники посольства лично прибыли в Национальный аэропорт Минск, чтобы оказать содействие соотечественникам. При поддержке белорусских партнеров пассажиров обеспечили бесплатным горячим питанием. В настоящее время дипломаты прорабатывают несколько вариантов возвращения людей в Россию.

Перебои в авиасообщении возникли из-за ограничений, действующих для обеспечения безопасности полетов при угрозе атак БПЛА. Ранее некоторые самолеты, следовавшие из Турции, уже были вынуждены менять маршруты и уходить на запасные аэродромы. В частности, три пассажирских лайнера, направлявшихся в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздухе.