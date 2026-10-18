Посольство России: два рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск

Посольство РФ: два рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск Посольство России: два рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск

Москва18 окт Вести.В воскресенье, 18 октября, два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. Об этом сообщило российское посольство в Белоруссии.

18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск говорится в материале

Согласно этой информации, ситуация затронула свыше 400 пассажиров.

В посольстве уточнили, что держат ситуацию на контроле. В сообщении также сказано, что российский посол в Белоруссии и сотрудники ведомства находятся в аэропорту "Минск" и оказывают россиянам поддержку.

В дипмиссии добавили, что пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание, вводятся в работу несколько вариантов возвращения граждан РФ на Родину.

17 октября Минтранс России сообщал, что в московских аэропортах задержаны 103 рейса.

Утром 18 октября стало известно, что в Пулково возможны корректировки в расписании рейсов.