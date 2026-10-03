Китай до лета 2027 года остановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути Китай приостановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути до лета 2027-го

Москва3 окт Вести.Китай прервал контейнерные перевозки в Европу по арктическому маршруту, значительная часть которого пролегает по Северному морскому пути, и не возобновит их раньше лета 2027 года - такое решение связано с окончанием навигационного сезона. Об этом в субботу проинформировало Центральное телевидение Китая со ссылкой на сведения таможенного управления города Нинбо.

Данный маршрут носит сезонный характер и возобновит работу следующим летом сообщил телеканал

За время работы запущенной в этом году регулярной линии, как уточняется, состоялось восемь рейсов. По ним суммарно доставили 7,76 тысячи стандартных контейнеров TEU, а стоимость грузов достигла 5,33 миллиарда юаней, что соответствует 795 миллионам долларов. Основную долю в структуре грузопотока заняли электромобили, аккумуляторные батареи и системы накопления энергии.

Линия охватывает свыше 20 стран и регионов, в их числе Великобритания, Германия и Чехия. Доставка по этому направлению занимает от 18 до 20 суток - приблизительно вдвое быстрее, чем при следовании через Суэцкий канал.

15 августа 2026 года контейнеровоз китайской судоходной компании Sea Legend Shipping вышел из порта Нинбо-Чжоушань, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке Китая, в направлении Европы. Этим было открыто еженедельное сообщение в рамках навигационного сезона 2026 по Северному морскому пути.

Северный морской путь - уникальная и стратегически значимая водная артерия, идущая вдоль северного побережья России. Сегодня потребность в его использовании неуклонно растет как среди российских судовладельцев, так и среди иностранных. Интерес объясняется не только тем, что это самый короткий маршрут между Европой и Азией, но и небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.