Москва6 октВести.К 2030 году Китай намерен опреснять до 4,5 млн тонн морской воды в сутки, то есть увеличит нынешние мощности в 1,5 раза, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на министерство природных ресурсов страны.
Системы опреснения в Китае способны перерабатывать до 3,077 млн тонн морской воды в сутки.
В ближайшее время в стране начнут строительство опреснителей, совокупная мощность которых превысит 1 млн тонн воды в сутки.
Развитие этой отрасли идет в соответствии с национальным проектом, который разработан Госкомитетом по делам развития и реформ совместно с ведомствами, курирующими вопросы природных ресурсов и водного хозяйства Китая.