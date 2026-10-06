Китай вскоре сможет опреснять до 4,5 млн тонн морской воды в сутки

Китай к 2030 году намерен опреснять до 4,5 млн тонн морской воды в сутки Китай вскоре сможет опреснять до 4,5 млн тонн морской воды в сутки

Москва6 окт Вести.К 2030 году Китай намерен опреснять до 4,5 млн тонн морской воды в сутки, то есть увеличит нынешние мощности в 1,5 раза, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на министерство природных ресурсов страны.

Системы опреснения в Китае способны перерабатывать до 3,077 млн тонн морской воды в сутки.

В ближайшее время в стране начнут строительство опреснителей, совокупная мощность которых превысит 1 млн тонн воды в сутки.

Развитие этой отрасли идет в соответствии с национальным проектом, который разработан Госкомитетом по делам развития и реформ совместно с ведомствами, курирующими вопросы природных ресурсов и водного хозяйства Китая.