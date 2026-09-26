Китай призвал прекратить угрозы применить силу против Кубы КНР призвала прекратить угрожать Кубе и отменить санкции

Москва26 сен Вести.Китай призывает прекратить угрожать Кубе применением силы, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Также Пекин призывает снять с острова все санкции и прекратить блокаду, добавил Хань.

Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы сказал зампред КНР

Ранее президент США Дональд Трамп отверг возможность проведения военной операции на Кубе.

До этого телеканал CBS News сообщал, что Министерство войны США продолжает разработку плана нападения на остров.