Москва16 сен Вести.Китай настаивает на сохранении бдительности в отношении любых форм гегемонизма и милитаризма и призывает помнить уроки истории, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине​​​, сообщает РИА Новости.

Мы должны помнить уроки истории и сохранять высокую бдительность в отношении любых возможных проявлений гегемонизма, милитаризма и исторического ревизионизма приводит РИА Новости слова министра

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что реванш нацизма в Европе является итогом многолетней подготовки, которая началась сразу после окончания эпохи Третьего рейха.

В политике Германии и Евросоюза теперь отчетливо видны основы нацистской идеологии, подчеркнул Нимайер.