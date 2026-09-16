В Китае заявили о необходимости выстроить эффективную архитектуру безопасности Глава МО КНР заявил о необходимости создать устойчивую архитектуру безопасности

Москва16 сен Вести.Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил о необходимости выстроить устойчивую и эффективную региональную архитектуру безопасности.

Об этом он рассказал на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что архитектура безопасности должна учитывать законные озабоченности всех стран.

Необходимо выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую региональную архитектуру безопасности сказал Цзюнь

Накануне посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна занять решительную позицию против блоковой конфронтации.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен подчеркнул, что Западу пора перейти к всеобъемлющей архитектуре безопасности.